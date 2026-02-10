食品の値上げが続くなかで増え続ける食費。浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさんは、無理な我慢をせず、習慣を少し見直すことで家計が大幅改善したそう。みさきさんが今も続けている「簡単な習慣」を紹介します。

習慣1：「おにぎり持参」で外食を減らす

急いでいるときや子連れでのお出かけの際には、ごはんのことを考える余裕もなく、ついコンビニや飲食店に立ち寄りたくなる日も。でも、これが積み重なることで、大きな出費になってしまいます。

【写真】ボリュームたっぷり！体も財布も整う夜ごはん

そこで、わが家では、出かける前におにぎりを用意するようになりました。おにぎりメーカーやふりかけを活用すれば、手間も少なく、私は無理なく続けられています。

そのおかげで、外食費を月3万円近く抑えられるようになりました。

習慣2：食材は「1週間で使いきれる量」を買う

浪費家だった頃の私は、見きり品や割引品など「安いから」という理由で、食材をまとめ買い。でも、結局使いきれずにムダにしてしまうことも多くありました。

安く買えたつもりでも、捨ててしまっては意味がありません。

今は、緊急用の備蓄をのぞき、「1週間で使いきれる量」を目安に買い物をして、食材のストックをもちすぎないことにしました。

そのおかげでフードロスがゼロになり、冷蔵庫の中も把握しやすくなりました。

習慣3：冷蔵庫の中身を「ひと目でわかる」状態に

冷蔵庫の中がゴチャついていると、同じ食材を買ってしまったり、使い忘れてしまったりと、ムダ遣いにつながりやすくなります。

そこで今は、ストックを最低限に減らし、冷蔵庫の中がひと目で見渡せる状態を意識しています。

とくに、使いかけの野菜や早めに使いたい食材は、手前など見えやすい位置に。

冷蔵庫がスッキリしていると、フードロスが減るだけでなく、買い物メモをつくる時間も短縮できるようになりました。

習慣4：週3回の「お菓子を食べる日」を設定

お菓子をとくに意識せずに買っていた頃は、気づけば毎日なにかしらのお菓子を食べるのがクセになっていました。このままでは、食費にとっても健康にとってもよくないと思い、わが家では、「お菓子を食べる日」を週3回（水・土・日）と決めることにしました。

ルールを決めたことで、量も回数も自然と減り、食費だけでなく、とくに大人たちは体重面にもよい変化が。慣れてしまえば意外と続けやすく、家族みんなで無理なく取り組めています。

嗜好品にかかるお金の出費も、月1万円以上も減らすことに成功しました。

習慣5：お肉を「鶏肉」「豚こま」で固定化

お肉は、わが家の食卓に欠かせないメイン食材の1つ。

お肉といっても色々な種類がありますが、うちの食卓によく登場するのは、価格が安定している「鶏肉」と「豚こま」。安くておいしいだけでなく、炒め物・煮物・揚げ物などアレンジが豊富なのも助かります。

主力のお肉をある程度固定化し、そのなかで調理方法のバリエーションを増やしていくことで、自然と食費を抑えられるようになりました。食卓の満足感も全然下がることなく続けられています。

まだまだ物価高が終わる気配がありませんが、食費を抑えるために必要なのは、特別なテクニックではなく、日々のちょっとした工夫だと思っています。外食を防ぐ工夫や、食材の持ち方、冷蔵庫の管理など、小さな見直しを重ねることで、食費が劇的に変わります。