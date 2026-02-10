我々人類は進化の過程で高い知能を持ち、地球上で大繁栄している。事実上地球の支配者と言えなくもないだろう。しかし、走る速さは四足歩行の動物に劣り、空を飛べるわけでもない。『残酷な進化論 なぜ私たちは「不完全」なのか』の著者・更科 功氏は、人類の繁栄を「たまたま現在の地球で繁栄しているということであって、別の場所や時代に行ったら、どうなるかはわからない」と解説する。「つまり、ヒトって、大したことはない