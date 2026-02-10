おかやまマラソン実行委員会による総会が開かれ、今年のおかやまマラソンは11月8日に開催されることが決まりました。県民優先枠は2000人増員するということです。 【写真を見る】今年のおかやまマラソンは11月8日に開催「県民優先枠」の定員は前回の2倍の「4000人」【岡山】 11月8日に開催されるおかやまマラソン2026のランナー募集。県民優先枠は4月8日から、一般枠は4月16日から始まります。今年は10回目の節目になる