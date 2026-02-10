阿南市の農園でイチゴ狩りが始まり、家族連れらが訪れています。阿南市七見町のイチゴ農園サニーズファームでは、15アールの敷地に芳醇な香りが特徴の「せとペチカ」や、濃厚な味わいが楽しめる「紅ほっぺ」など、4品種・約5000株を栽培しています。この日は、家族連れらが訪れ、様々な品種のイチゴから食べ頃の実を探して摘み取り、食べ比べるなどして美味しそうに頬張っていました。また、併設の直売所では、