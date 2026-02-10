ドラフト1位の松下が負傷…池山監督「（実戦復帰は）開幕直前に」ヤクルトのドラフト1位・松下歩叶内野手が10日、沖縄・浦添で行われている1軍の春季キャンプに姿を現さなかった。球団は左ハムストリングス筋損傷と発表。この日は全体練習から外れていた。松下の状態について、池山隆寛監督は「病院に行って、とのことなので、2〜3日は本隊に合流はしないので、12日の練習試合にはいません」と現状を明かした。さらに「どう合