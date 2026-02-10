キャンプ初日に相川監督の部屋に呼ばれて通達「わかっていると思うけど」DeNAの今季開幕投手を東克樹投手が務めることが10日、決まった。背番号にちなんで11時11分に発表された。3年連続4度目の大役となるエースが、3月27日のヤクルト戦（横浜）で、相川亮二新監督の初陣のマウンドに上がる。キャンプインとなった2月1日、宿舎の部屋に呼ばれて、相川監督から「もうわかっていると思うけど……」と大役を告げられた。「任せて