女優の浜辺美波（25歳）が、2月10日放送予定の「ザ！世界仰天ニュース」公式SNSの動画に出演。撮影が続いている時によく食べるという「最近ハマっている食べ物」について語った。映画「ほどなく、お別れです」の宣伝を兼ねてゲスト登場した浜辺。“食”のテーマにちなみ「撮影中に欠かせないいまハマっている食べ物は？」と問われると、「最近ハマっているのは炒り豆腐」と回答した。浜辺によると、撮影期間中は野菜の摂取量が減り