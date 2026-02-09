浜辺美波、「最近ハマっている食べ物は？」に回答
女優の浜辺美波（25歳）が、2月10日放送予定の「ザ！世界仰天ニュース」公式SNSの動画に出演。撮影が続いている時によく食べるという「最近ハマっている食べ物」について語った。
映画「ほどなく、お別れです」の宣伝を兼ねてゲスト登場した浜辺。“食”のテーマにちなみ「撮影中に欠かせないいまハマっている食べ物は？」と問われると、「最近ハマっているのは炒り豆腐」と回答した。
浜辺によると、撮影期間中は野菜の摂取量が減りがちなため、「自分で持っていくお弁当には炒り豆腐をたくさん入れていくことが多いんですけど。お豆腐、ネギ、しいたけ、人参とかなんですけど、冷蔵庫に入っている余っている野菜とかも入れても美味しくなるので、それをたくさん入れています」と説明。さらに「いっぱい作って、大量にストックして、それをちょこちょこ小分けにして現場に持って言ってます」と、多忙な撮影現場を支える自作の健康食について明かした。料理は息抜きになるため日頃から手作りすることが多いという浜辺だが、健康管理のために適量を守って食べていると語った。
