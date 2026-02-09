九州文化学園高・香田勲男監督、プロのコーチ時代を振り返るライバル球団での指導は、やりがいはあったものの簡単ではなかった。巨人、近鉄で投手として活躍した香田勲男氏は、九州文化学園高の野球部監督に就任して5年目を迎えている。昨夏の長崎大会は決勝に進出。春夏通じて同校初の甲子園出場まであと一歩に迫った。昨秋の長崎大会もベスト4に進出。指導者として手腕を発揮する香田氏が、プロ野球でのコーチ時代を振り返った