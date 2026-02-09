アジア勢が表彰台を独占したビッグエア決勝(C)Getty Imagesまさかの失言が波紋を呼んだ。現地時間2月7日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア決勝は、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初となる金メダルを獲得。さらに木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーの快挙を達成した。【写真】日本選手と中国選手の友情を見よ！表彰台での姿をチェック3位に入った前回王者スー・