衆議院選挙大分3区で当選確実となった自民・前職の岩屋毅氏（68）は、「これまでで一番厳しく、経験のない戦いだった」と振り返り、喜びの声を上げました。 【写真を見る】自民・岩屋毅氏「つらい選挙だった」SNSで“誹謗中傷”過熱も11選確実に衆院選大分3区 11回目の当選を確実にした岩屋氏は多くの支援者を前に、「これまでで一番厳しい戦いでした。有権者を信じて、自分の信じることを正々堂々と訴え、戦い抜きました。
