神宮球場が雪で真っ白に激変したヤクルトの本拠地が話題になっている。8日、明治神宮野球場の公式X（旧ツイッター）が写真を公開。一面雪景色となっていた。8日は全国各地で気温が下がり、都内にも積雪が見られた。そんな中、神宮球場は「It’s snowing」と投稿。写真ではグラウンドに一面雪が積もっており、真っ白に。青いスタンドの座席にも一部雪がかかっている。プロ野球はキャンプ真っ只中。1軍は沖縄・浦添で行われて