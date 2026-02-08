韓国がミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダル3個を取りメダル順位（金メダル数基準）15位に上がるという見通しが出てきた。米スポーツ専門メディアのスポーツ・イラストレイテッドは8日、韓国は金メダル3個、銀メダル2個、銅メダル2個を獲得して15位になると予想した。金メダル3個はショートトラック男子1000メートルのイム・ジョンオン、女子1500メートルのキム・ギルリ、男子5000メートルリレーで取ると予想した。銀メダル2個は