1月に「仲三河優太」から登録名変更期待の大砲が“アーチ”を量産している。西武・仲三優太外野手が7日、1軍キャンプの打撃練習に登場。詰まったような当たりでも持ち前のパワーで柵越えを連発。「ライオンズで1番長打力ある」「ナカミーえぐいぞ」とファンも熱視線を送っている。乾いた音がスタンドにこだました。背番号「55」は力強いスイングを披露すると、何本も柵越えを連発。パーソル パ・リーグ公式X（旧ツイッター）が