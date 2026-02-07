「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」任天堂は5日午後11時に、各ゲームメーカーの新作ソフトを発表する番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」（ニンダイ）を配信した。番組冒頭、ドジャース・大谷翔平投手がまさかの出演を果たし、「開幕大谷に仰天」「めっちゃビックリした」とファンも目を丸くした。野球ユニを着用し、バットを持った大谷がいきなり登場。「ニンテンドーダイレ