「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」

任天堂は5日午後11時に、各ゲームメーカーの新作ソフトを発表する番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」（ニンダイ）を配信した。番組冒頭、ドジャース・大谷翔平投手がまさかの出演を果たし、「開幕大谷に仰天」「めっちゃビックリした」とファンも目を丸くした。

野球ユニを着用し、バットを持った大谷がいきなり登場。「ニンテンドーダイレクトをご覧のみなさん、またお会いできましたね。今回は世界に挑戦できるゲームを紹介します」と笑顔で指ぱっちん。すると、「パワフルプロ野球2026-2027」新作CMが流れた。

大谷は2024年1月に株式会社コナミデジタルエンタテインメントの野球ゲームのアンバサダーに就任していた。今回、オリジナル選手を育成するモード「サクセス」が今年で30周年を迎え、大谷とともに“世界一”を目指す特別シナリオが収録されているという。CMの最後には「サクセスしようぜ、パワフルプロ野球 世界を相手に、野球しようぜ」と締めくくった。

ゲームファンが毎回注目するニンダイ。大谷がいきなり登場したことにSNS上も大盛り上がりを見せた。「ニンダイに大谷翔平出てきて爆笑」「WBCにも出てくれるし、ニンダイはもはや準レギュだしやっぱり大谷翔平さんは最高や」「大谷さんが出たのに笑ったw」「いきなり大谷が出てきてビビった笑」「ニンダイみたら大谷さんが開幕出てきて!?!?!?!?」「ニンダイに大谷出てて仰天」などと反応が寄せられた。

任天堂は時価総額10兆円以上を誇る世界的企業。大谷自身もまた世界的アスリートの一人で、米メディア「スポルティコ」によると、大谷は2025年の副収入が1億ドル（約155億円）で全アスリートのトップに立っている。（Full-Count編集部）