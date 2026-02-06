年俸調停の最高額は2024年ソトの48.7億円…大谷は47億円だったタイガースのタリク・スクーバル投手は5日（日本時間6日）、年俸3200万ドル（約50億2000万円）で契約合意した。米スポーツ局ESPNのジェフ・パッサン記者ら米複数メディアが報じた。年俸調停権を持つ選手では史上最高額となる。年俸調停の権利を持つスクーバル側が提示した希望額は3200万ドル（約50億2000万円）。これに対し、球団側の提示は1900万ドル（約29億8000