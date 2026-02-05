⇒シチュエーションで選ぶ！・“きちんと感”が伝わる、大切な方へ贈りたい東京土産・センス抜群！ みんなで食べたいおしゃれ東京土産・お配り用にも！ かわいくて日持ちする東京土産・自分へのご褒美にも！ ひとり占めしたくなる人気の東京土産 ⇒価格帯で選ぶ！・【1000円以下】つい買っちゃう！ちょっとしたお土産・【1000円〜】お手頃だけどきちんと感もあるお土産・【2000円〜】お呼ばれしたときも安心なお土産・【4000円前後