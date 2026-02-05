女優の手塚理美が、次男で俳優の手塚日南人（ひなと）とイベントに参加したことを明かした。４日までにインスタグラムで「節分２月３日。節分。我が地元、池上本門寺さんでの豆まきに次男と一緒に参列して参りました」と報告。「幼い頃は、祖母に連れられての本門寺さんの豆まきへ。割烹（かっぽう）着を着ていた祖母がその裾を広げて懸命に福豆をキャッチしていた姿を鮮明に覚えております一緒懸命私も福豆を掴（つか）