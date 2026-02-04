5月下旬から防災気象情報が新しく変わります。「5段階の警戒レベル」で示し、私たちが取るべき行動がよりわかりやすくなります。これに合わせ、警戒の見通しをわかりやすく伝える「時系列情報」も提供されるということです。気象庁と国土交通省は5月下旬から「新たな防災気象情報」を運用します。これまでの防災気象情報は同じ特別警報でも「土砂災害」は警戒レベルが5なのに「高潮」は、警戒レベル4とバラつきがありました。