吉田正尚の出場をRソックスが容認へ…米報道レッドソックスの吉田正尚外野手が、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場を球団から容認された。地元メディア「マスライブ」が3日（日本時間4日）に報じたもので、侍ジャパンの残り1枠を巡る動向に注目が集まっている。SNSでは「吉田正尚きた!?」「アツすぎる！」と大きな反響を呼んでいる。吉田は2024年10月に右肩の手術を受けた影響で、昨季はリハ