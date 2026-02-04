レッドソックスが吉田正尚外野手が3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場を容認したと地元メディア「マスライブ」が伝えた。クリス・コティーロ記者は自身のXで「ヨシダは出場許可が出た。日本代表入りするかどうかの問題のようだ」と伝えた。（Full-Count編集部）