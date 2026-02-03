AI玩具「Bondu」の管理システムに深刻な欠陥が見つかった。Gmailアカウントでログインするだけで、子どもの氏名や生年月日、ぬいぐるみとの会話内容が誰でも閲覧可能な状態になっていたことを、研究者らが突き止めた。