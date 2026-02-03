西口直人が3日連続のブルペン入りで120球…三木監督に猛アピール先発転向を志願している楽天・西口直人投手が2日、ブルペン入りし120球の猛アピールを行った。キャンプイン前日の自主トレからこれで3日連続のブルペン入り。三木肇監督が見守る中、ただ1人100球超えの熱投を繰り広げ、念願のローテーション入りにかける思いを表現した。ブルペン後、西口は「昨年も（先発を志願して）スタートさせていただきましたが、オープン