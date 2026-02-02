17歳でメキシコから来日…昨季は奪三振率10.41ソフトバンクの春季キャンプが1日、宮崎市の生目の杜運動公園とタマスタ筑後でスタートした。初日にブルペン入りしたアレクサンダー・アルメンタ投手は野手も含めて育成選手で唯一のA組入り。度肝を抜く投球に「エグい」「化け物すぎる」と称賛が相次いでいる。背番号「135」が強烈なボールを連発した。21歳のアルメンタは17歳の時にメキシコから来日。昨季はウエスタン・リーグで