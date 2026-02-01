「休むことは仕事以上に大事」。そんな国民性をもつドイツですが、平均収入は日本の1.7倍というデータもあります。週末や休暇を大切にしながら、なぜ仕事でも高い成果を出し続けられるのでしょうか。そのヒントは“休みの過ごし方”にあるかもしれません。今回は、ドイツ企業の日本支社でマネージャー陣のアシスタントとして働いていたドイツ人女性・ウテさん（40代）の休暇の過ごし方を紹介します。※ この記事は『ドイツ人の戦略