ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさん。知人の犬を預かったことをきっかけに、保護犬を迎えることにしたそう。そのエピソードについて語ります。わが家に保護犬を迎えました！わが家では犬を飼ったことがなかったのですが、去年から年始にかけて140日間もの間、友人のお母さまが飼っている犬を預っていました。【写真】自宅で過ごす保護犬の様子ご高齢で、手術をすることになり、回復するまでの間4か月半という長