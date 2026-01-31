山本由伸の名前は27人の中になく…31日（日本時間2月1日）に開催されるドジャースのファン感謝祭「ドジャーフェスト」に参加する選手が明らかになった。大谷翔平投手や佐々木朗希投手ら27人が参加する一方、山本由伸投手は欠席となった。本拠地ドジャースタジアムで開催し、ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手ら主力が続々と参加する。大谷も含めたMVPトリオはステージ上でのトークショーに登場する予定。