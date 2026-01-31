山本由伸の名前は27人の中になく…

31日（日本時間2月1日）に開催されるドジャースのファン感謝祭「ドジャーフェスト」に参加する選手が明らかになった。大谷翔平投手や佐々木朗希投手ら27人が参加する一方、山本由伸投手は欠席となった。

本拠地ドジャースタジアムで開催し、ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手ら主力が続々と参加する。大谷も含めたMVPトリオはステージ上でのトークショーに登場する予定。

他にもテオスカー・ヘルナンデス外野手やブレイク・スネル投手、マックス・マンシー内野手、トミー・エドマン内野手、タイラー・グラスノー投手、ウィル・スミス捕手ら主力級が続々と参加することが明らかになった。新加入のカイル・タッカー外野手とエドウィン・ディアス投手は不参加となっている。

イベント当日は、ミート＆グリートや、2024年と2025年のワールドシリーズトロフィーとの写真撮影なども実施。大谷は昨年の「ドジャーフェスト」にはユニホーム姿で参加。オフの間にインフルエンザに感染していたことを話すなど、ドジャースの一員として初めて迎えたオフの生活について明かしていた。（Full-Count編集部）