60万部超の大ヒットを記録した『「繊細さん」の本』の著者であり、HSP専門カウンセラーとして活躍されている武田友紀さん。離婚に向き合う武田さんの経験が描かれ、心理学のノウハウが詰まった新刊も話題です。ここでは武田さん式「考えすぎて頭がぐるぐるするときのセルフケア」について紹介します。※ この記事は『ある日、夫が出て行った。どうする心理カウンセラー！』を一部抜粋・再構成して作成しています。毎晩「ひとり反省