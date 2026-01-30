脇役の補強が困難に…「制覇すべき球団」から「制覇する可能性がある球団」へ大谷翔平投手らを擁し、圧倒的な戦力を誇るドジャースに“終わりの時”が迫っているという。米紙「ニューヨーク・ポスト」は、ディラン・ヘルナンデス記者による「ドジャースの黄金時代は意外に早く終わる可能性がある」とするコラムを掲載。「今のうちに楽しみなさい」とファンに呼びかけている。記事では、現在の労使協定が12月1日（日本時間2日）