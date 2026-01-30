外野に桑原が加入…西川に長谷川、場合によっては渡部も西武は30日、本拠地・ベルーナドームに隣接する球団事務所で今オフに獲得した新外国人選手3人の入団会見を行った。アラン・ワイナンス投手（前ヤンキース3A）、アレクサンダー・カナリオ外野手（前パイレーツ）、台湾プロ野球の統一から獲得した林安可（リン・アンクウ）外野手が会見に臨み、それぞれの抱負を語った。3選手はいずれも2月1日から宮崎県日南市南郷町で行われ