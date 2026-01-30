JRAは30日、電話・インターネット発売50周年の節目に合わせ、3月14日（土）からグリーンチャンネル「中央競馬全レース中継」（通常、競馬開催日の午前9時から午後5時）の無料ネットライブ配信を開始すると発表した。JRAホームページおよびJRAアプリでは23年にレース動画のライブ配信がスタート。さらなるサービスの充実を図り、パドック解説を含むグリーンチャンネルの中継番組を、誰でも無料で視聴できる体制を整えた。グリ