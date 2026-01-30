今季で3年目を迎える24歳ロッテは30日、上田希由翔内野手が一般女性と入籍したと発表した。本人もインスタグラムに直筆メッセージを公開した。球団を通じ「かねてよりお付き合いをしておりました方と入籍いたしました。日々の生活の中で、変わらず自分を支えてくれる存在がいることのありがたさをあらためて感じています」とコメント。「これからもチームの勝利に貢献できるよう、ひとつひとつのプレーに向き合ってまいります