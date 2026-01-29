阪神新外国人選手のディベイニーが入団会見で「虎史上初の助っ人遊撃手のゴールデングラブ賞」を誓った。「しっかりと良いプレーをして、その賞を獲ることができれば。一日一日を大切にして、自分のやるべきことに取り組んで、そのような守備の賞を頂ければと思う」肩の強さと軽いフットワークを持ち味とする。米国ではなじみが薄い、甲子園のような土のグラウンドに対応するために「米国でプレーした時と同じように、攻める