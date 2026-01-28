1月27日に公示された衆議院選挙について、28日から各地で期日前投票が始まり、訪れた有権者が意中の候補者へさっそく1票を投じました。（投票管理者）「衆議院議員総選挙における、期日前投票所を開きます」徳島市役所の1階に設けられた投票所では、午前8時30分から受け付けが始まり、訪れた有権者が小選挙区、比例代表それぞれに1票を投じていきました。今回の衆議院選挙は、解散から公示日までの期間が短かったこともあり、本来