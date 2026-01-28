黒のインパクトに虎党騒然、阪神が新たな特別ユニホームを発表セ・リーグ覇者の風格が漂う重厚なデザインに虎党が騒然となった。阪神は27日、8月に京セラドームで開催する主催試合に着用する特別ユニホームを発表。黄色に次ぐチームカラーの「黒」を貴重とした“戦闘服”に「カッコよすぎる」「やっべ、この黒ユニ欲しいわ」と注目が集まっている。特別ユニホームは「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES 2026」として開催される、8