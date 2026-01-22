【モデルプレス＝2026/01/28】フジテレビ系列では2月7日夜9時より、土曜プレミアム『タイムレスマン』を放送。2度目のGP帯・全国ネット放送となる今回は、スペシャルゲストに木村拓哉が登場。timeleszがひとりずつ対峙し、1対1の2ショットトークを繰り広げる。【写真】キムタク娘「お父さんそっくり」サングラス姿◆timeleszの初冠番組、全国ネット＆ゴールデン特番第2弾「タイムレスマン」は、timeleszの地上波初バラエティー番組