日米株価指数は最高値更新を続けている 2025年は4月に発生した「トランプショック」で株価が一時的に下落しましたが、その後は堅調でした。2026年に入ってもその流れは続いています。最高値をつけた2026年1月14日時点の日経平均株価は5万4,341円ですが、トランプショック時点から約9か月で2万3,000円以上もの値上がりです。 ＜日経平均株価（2025年1月～2026年1月19日・日足）＞ (株)Money&You作成