シルクロードＳ・Ｇ３」（２月１日、京都）ＡＪＣＣをショウヘイで制した友道厩舎が、今週はスプリント重賞に精鋭を送り出す。今回が２度目の重賞挑戦となるロードフォアエース。ＯＰ昇格後は３戦連続２着など勝ち切れないでいたが、前走のラピスラズリＳはこれまでのうっぷんを晴らすかのような３馬身差の快勝劇。過去最高の馬体重（５５４キロ）も更新し、ここにきて本格化の気配を漂わせている。友道師は「前走はチーク