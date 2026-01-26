26日午前6時ごろの北海道・新千歳空港では、通路で横になり、座る多くの人の姿が見られました。中には靴を脱いでそのまま眠りに就く人も。記録的な大雪の影響で、空港から札幌市に向かう列車やバスが25日、運休したため、約7000人が空港内で一夜を明かしました。運転再開はいつになるのか。列車内には再開を待つ多くの疲れ切った乗客の姿もありました。物流が停滞し、コンビニの弁当売り場も空いたスペースが多く見られます。災害