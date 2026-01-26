福助がロングセラー定番チョコ『コアラのマーチ』をモチーフにしたコラボソックスを発売します。ロッテが1984年に発売したロングセラー『コアラのマーチ』とのコラボソックスは、誰からも愛される『コアラのマーチ』のキャラクターやパッケージデザインなどを活かしたソックスを5型で展開。ラインナップを見ていきましょう。リブワンポイントクルー丈サイズ: 25〜27cm（メンズサイズ）カラー: 3色展開価格：￥1,650(税込)