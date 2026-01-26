ほっこり可愛い。ロングセラーチョコ『コアラのマーチ』モチーフのコラボソックスが福助から登場

福助がロングセラー定番チョコ『コアラのマーチ』をモチーフにしたコラボソックスを発売します。

ロッテが1984年に発売したロングセラー『コアラのマーチ』とのコラボソックスは、誰からも愛される『コアラのマーチ』のキャラクターやパッケージデザインなどを活かしたソックスを5型で展開。

ラインナップを見ていきましょう。

リブワンポイント クルー丈

サイズ : 25〜27cm（メンズサイズ）

カラー : 3色展開

価格 ：￥1,650(税込)

ベーシックなリブソックスに、刺繍でコアラのマーチくんを入れることでかわいらしさをプラス。ベースカラーには、お菓子のビスケット感を出すためにベージュのカラーを足すことで『コアラのマーチ』の雰囲気を演出しています。

カジュアルボーダー クルー丈

サイズ : 25〜27cm（メンズサイズ）

カラー : 1色展開

価格 : ￥1,650(税込)

『コアラのマーチ』のパッケージを彷彿させるグリーンとブラウンのラインソックス。このパッケージに採用されている2色は、ユーカリとチョコレートのカラーで、コアラの好きなものと人の好きなもの、という意味合いだそうです。

コアラのマーチくん総柄 クルー丈

サイズ : 23〜25cm（レディスサイズ）

カラー : 2色展開

価格 : ￥1,650(税込)

ベーシックな平編みにマーチくんの顔が全面に入っています。足底には『コアラのマーチ』のロゴが入っているので、脱いだ時のインパクトも大。ベースのカラーには、お菓子のビスケットをイメージしたベージュも展開。

アメリブワンポイント クルー丈

サイズ : 23〜27cm（ジェンダーレスサイズ）

カラー : 2色展開

価格 : 1,650(税込)

チョコレートが溶け落ちているようなトップ部のデザインに、コアラのマーチくんの顔をあしらったカジュアルなリブソックスです。カラーはお菓子のチョコ味とイチゴ味に合わせてベージュ×茶色と白×ピンク。足底にはロゴも入っています。

コアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈

サイズ : 23〜27cm（ジェンダーレスサイズ）

カラー : 2色展開

価格 : ￥1,430(税込)

かかと部分にコアラのマーチくんの刺繍をあしらったスニーカー丈ソックスです。ベージュのカラーは、つま先とかかとを茶色にしてチョコレートをイメージ。スニーカーを履いた時に、後ろからコアラのマーチくんがチラ見せできるようなさりげないデザインに。

メインキャラクターのコアラのマーチくんの顔を刺繍であしらったデザインや、『コアラのマーチ』のパッケージに用いられているグリーンとブラウンのカラーをライン柄に配色したデザインなど、キュートで心がほっこりするようなラインナップですね

チョコ菓子の『コアラのマーチ』ということで、バレンタインギフトにも良いですね。

『コアラのマーチ』とのコラボレーションソックスは2026年1月末より順次、全国の百貨店・福助オンラインストアで発売。

※関連商品：

「鳥獣戯画」の擬人化した動物たちを編みや刺繍でデザインしたソックス『鳥獣戯画と福助さん』発売

『コアラのマーチ』コラボソックス