ほっこり可愛い。ロングセラーチョコ『コアラのマーチ』モチーフのコラボソックスが福助から登場
福助がロングセラー定番チョコ『コアラのマーチ』をモチーフにしたコラボソックスを発売します。
ロッテが1984年に発売したロングセラー『コアラのマーチ』とのコラボソックスは、誰からも愛される『コアラのマーチ』のキャラクターやパッケージデザインなどを活かしたソックスを5型で展開。
ラインナップを見ていきましょう。
リブワンポイント クルー丈
サイズ : 25〜27cm（メンズサイズ）
カラー : 3色展開
価格 ：￥1,650(税込)
ベーシックなリブソックスに、刺繍でコアラのマーチくんを入れることでかわいらしさをプラス。ベースカラーには、お菓子のビスケット感を出すためにベージュのカラーを足すことで『コアラのマーチ』の雰囲気を演出しています。
カジュアルボーダー クルー丈
サイズ : 25〜27cm（メンズサイズ）
カラー : 1色展開
価格 : ￥1,650(税込)
『コアラのマーチ』のパッケージを彷彿させるグリーンとブラウンのラインソックス。このパッケージに採用されている2色は、ユーカリとチョコレートのカラーで、コアラの好きなものと人の好きなもの、という意味合いだそうです。
コアラのマーチくん総柄 クルー丈
サイズ : 23〜25cm（レディスサイズ）
カラー : 2色展開
価格 : ￥1,650(税込)
ベーシックな平編みにマーチくんの顔が全面に入っています。足底には『コアラのマーチ』のロゴが入っているので、脱いだ時のインパクトも大。ベースのカラーには、お菓子のビスケットをイメージしたベージュも展開。
アメリブワンポイント クルー丈
サイズ : 23〜27cm（ジェンダーレスサイズ）
カラー : 2色展開
価格 : 1,650(税込)
チョコレートが溶け落ちているようなトップ部のデザインに、コアラのマーチくんの顔をあしらったカジュアルなリブソックスです。カラーはお菓子のチョコ味とイチゴ味に合わせてベージュ×茶色と白×ピンク。足底にはロゴも入っています。
コアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈
サイズ : 23〜27cm（ジェンダーレスサイズ）
カラー : 2色展開
価格 : ￥1,430(税込)
かかと部分にコアラのマーチくんの刺繍をあしらったスニーカー丈ソックスです。ベージュのカラーは、つま先とかかとを茶色にしてチョコレートをイメージ。スニーカーを履いた時に、後ろからコアラのマーチくんがチラ見せできるようなさりげないデザインに。
メインキャラクターのコアラのマーチくんの顔を刺繍であしらったデザインや、『コアラのマーチ』のパッケージに用いられているグリーンとブラウンのカラーをライン柄に配色したデザインなど、キュートで心がほっこりするようなラインナップですね
チョコ菓子の『コアラのマーチ』ということで、バレンタインギフトにも良いですね。
『コアラのマーチ』とのコラボレーションソックスは2026年1月末より順次、全国の百貨店・福助オンラインストアで発売。
