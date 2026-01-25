食楽web 落花生の産地として有名な千葉県八街市。今回は、そんな八街市で唯一のワイナリーである『Sawa Wines』の、とっておきのワインをご紹介します。千葉県でワイン？なんて思っているそこのあなたにこそ、是非お試しいただきたいです。 都心から約1時間で行けるワイナリー ワイナリー直営ショップ兼、醸造所 2010年からぶどう栽培を始め、2019年に千葉県を襲った台風の被害