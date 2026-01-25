食楽web

落花生の産地として有名な千葉県八街市。

今回は、そんな八街市で唯一のワイナリーである『Sawa Wines』の、とっておきのワインをご紹介します。

千葉県でワイン？ なんて思っているそこのあなたにこそ、是非お試しいただきたいです。

都心から約1時間で行けるワイナリー

ワイナリー直営ショップ兼、醸造所

2010年からぶどう栽培を始め、2019年に千葉県を襲った台風の被害などを乗り越え2021年に念願のワイナリーを設立した『Sawa Wines』。ワイナリーには直営ショップも併設していて、JR総武本線の八街駅から車で約20分ほど。東京からは車で、京葉道路などを利用すれば約1時間ほどで気軽に訪ねることができます。

ワイン作り用のタンクがところ狭しと並んでいます

「祖父が所有していた畑を受け継ぎ、以前から興味があったワイン造りに挑戦しようと思い、ブドウ栽培を始めました」と話してくださったのは、代表の山本博幸さん。

優しい笑顔が印象的な山本さん

山本さんの生まれ育ちは、ここ八街市。受け継いだ畑はぶどう畑ではなく、ぶどうの木を植えるところからのスタートだったそう。地元に新たな特産品を産み出すことを目指し、ワイナリーに挑戦。現在では、八街市内に4箇所合わせて約1．8haのブドウ畑を山本さん夫婦二人だけで手入れされています。

八街市ならではの自然環境

「八街市は風通しがよく降水量が適度にあり、日照量にも恵まれた地域です」 と山本さん。

ぶどう栽培にも適した環境である一方、関東ローム層特有の火山灰土壌であり、春先には「やちぼこり」と呼ばれる砂嵐が発生することもしばしば。山本さん曰く、土壌改良せず八街市の土で作られたぶどうだからこそ、収穫されたその年のぶどうの持ち味を活かしたワインを作ることができるのだとか。

現在ではシャルドネやマスカット・ベリーAなど、6種類のぶどうが栽培されていて、八街市独自の自然環境が唯一無二の味を作り上げています。

2025年の収穫を無事に終えたぶどう畑

普段の料理にも、八街名物の落花生とも相性いいフルーティーなワインたち

『Sawa Wines』のワインの特徴は、何と言ってもフレッシュ＆フルーティー。その味わいが落花生と相性抜群で、特に「おおまさり」と呼ばれる大粒の落花生が山本さんのオススメなんだとか。甘味が強くコク深い味わいが、フレッシュなワインによく合うそうです。落花生もぶどうも、同じ自然環境で栽培されているからこそ、合わないわけがありません。

2025年に収穫したぶどうで作られた、できたてホヤホヤのワイン

普段の食事に合うワインを

落花生だけでなく和食にもよく合うそうで、普段の食事と一緒に楽しむのもオススメとのこと。実は山本さん、もともとは飲食店で調理師をされていた経歴の持ち主。その経験を活かして、食事に合わせやすいワインを作ってこられたのも、2021年のワイナリー設立から『Sawa Wines』のファンを増やしてきた理由の一つではないでしょうか。『Sawa Wines』のワインには、八街市だけでなく千葉県産の食材とも是非一緒に楽しんでほしいという想いが込められています。

お取り寄せで楽しむ八街の味

オンラインショップで自宅にお取り寄せすることもでき、筆者のオススメは「やちまたセット、ワイン2本コース」です。

八街市の魅力がギュッと詰まった充実のセット 8,000円

『Sawa Wines』のワイン2本と、大量の落花生がセットになっていてとってもリーズナブルな。筆者が注文した時はココア味や味噌味など、ノーマルな煎り落花生だけでなく様々な味の落花生が届きました。何が届くかはその時のお楽しみですが、落花生は全て八街市産。美味しいワインと落花生、八街市のフルコースを自宅で心ゆくまで楽しむことができます。もちろん、日常の食事とワインを一緒に楽しみ、思い思いの好みを見つける楽しさも味わってみてはいかがでしょうか。

ベリー系の華やかな香りとフレッシュな飲み口が特徴のRouge

スッキリとした酸味が飲みやすいBlanc。赤ワイン用のぶどうも使って作られていて、上品な桜色をしています ［食楽web］

『Sawa Wines』のワインは、ぶどうの持ち味をダイレクトに味わうことができる、フレッシュ＆フルーティーなワインならではの逸品です。ぜひ皆さんも味わってみてくださいね。

（撮影・文 佐野仁哉）

●SHOP INFO

Sawa Wines ワイナリー直営ショップ

住：千葉県八街市小谷流887-1

TEL：043-488-5032

営：11:00～16:00

休：月・火・水・木・金（基本的に土・日のみ営業）

※ 営業日は変わる事があります。詳しくはホームページをご覧ください。

●著者プロフィール

佐野仁哉

旅好き酒好きのフードアナリスト。ワインエキスパート・WSET Level3・UCCコーヒープロフェッショナルの資格を活かし、日本全国の美味しいものとお酒の組み合わせを日々研究中。

