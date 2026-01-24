アメリカ国防総省は23日、国防戦略の方向性を示す「国家防衛戦略」を公表し、アメリカ本土の防衛を最優先課題と位置付けるとともに、日本を含むすべての同盟国に対し、GDP＝国内総生産に占める防衛費の割合を5％に引き上げるよう求めました。「国家防衛戦略」はアメリカが安全保障上の脅威に対処する方針などを示す政策文書で、前回はバイデン政権時の2022年に公表されています。第2次トランプ政権発足後初となる「国家防衛戦略」