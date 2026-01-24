コカ・コーラ社は、2026年6月11日(木)から7月19日(日)にかけて、アメリカ、カナダ、メキシコで共同開催される「FIFA ワールドカップ2026」をさらに盛り上げるべく、FIFA(国際サッカー連盟)と協力して世界を巡る「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー」を実施中。その日本上陸を記念したお披露目イベントが、1月18日に都内にて開催。当日の早朝に韓国から日本に運ばれてきたオリジナルトロフィーが、いち早くメディア