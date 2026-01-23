揉めている様相阪神・佐藤輝明内野手(26)と球団の契約更改がまとまらず、2月1日のキャンプインが近づきつつある。自費キャンプ突入さえ取りざたされる事態となっているが、落としどころはあるのだろうか。【意外すぎる横顔】「クビ宣告」で大泣きする岡田選手（現監督）、優勝旅行で訪れたハワイで奥さまとまったりゴルフ日和など「年俸面で揉めることはまず考えられないので、交渉がまとまらず越年が近づいてきた昨年の段階でポ