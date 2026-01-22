北海道苫小牧市で、知人の男性に顔を蹴るなどの暴行を加えたとして会社員の男が逮捕されました。逮捕のきっかけはＳＮＳで拡散された動画でした。逮捕されたのは、苫小牧市の会社員・佐々木龍生容疑者です。佐々木容疑者は２０２５年８月ごろ、苫小牧市本幸町２丁目の路上で知人男性の顔などを複数回、蹴るなどした疑いが持たれています。男性にけがはありませんでした。１月１９日夜、匿名の男性から警察に「ＳＮＳで１人の男が２