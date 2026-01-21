安倍晋三元首相銃撃事件の判決で奈良地裁は、山上徹也被告（45）が事件を起こすことを決断したのは自己の意思決定に他ならないとした上で、不遇な生い立ちと事件への関係について「大きな影響を及ぼしたとは認められない」と指摘した。